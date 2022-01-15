طريقة عمل السحلب بالنشأ في المنزل.. مكونات ومقادير السحلب، مشروبات ساخنة لتدفئة قلوبهم وصدورهم، هذا ما يبحث عنه الناس في فصل الشتاء وخاصة عند حلول المنخفضات الجوية، فالمشروبات الساخنة وتعطي طاقة للإنسان وتعمل على تدفئته، كما أنها تكسبه سعرات حرارية تمكنه من تحمل البرد القارص الذي تخلفه المنخفضات الجوية الباردة، لذلك تتوجه محركات البحث عبر الانترنت عن البحث عن كيفية عمل بعض المشروبات الساخنة التي تقي برد وطقس فصل الشتاء.

مشروب السحلب محبب لمعظم الناس في فصل الشتاء وخاصة عندما يمتزج بالمكسرات، فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، وضع لكم طريقة عمل السحلب بالنشأ في المنزل.. مكونات ومقادير السحلب، حتى تسهل على ربات المنزل صنع السحلب في المنزل دون عناء البحث أو شرائه جاهز من المحال التجارية، كون المعظم يفضل الصناعات المنزلية عن التجارية.

طريقة عمل السحلب بالنشأ في المنزل.. مكونات ومقادير السحلب

وتتنوع طرق ومكونات عمل السحلب وكل حسب رغبته، فأحيانا صنع وتوضع عليه المكسرات ومرات أخرى يضع عليه القرفة وجوز الهند لوضع نكهة خاصة على المشروب الساخن، إلا أن بعض الناس يفضلون شربه سادة دون وضع أي مكونات أخرى عليه.

طريقة عمل السحلب بالنشأ في المنزل

المكوّنات ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

ثلث كوب من السّكر.

رشة من جوز الهند النّاعم للتّزين حال أردت ذلك.

رشة من القرفة للتّزين حال أردت ذلك، ويمكن وضع بعض المكسرات حسب رغبة كل شخص.

طريقة تحضير السحلب في المنزل

وضع الحليب مع السّكر والنشا في قدر سميك القاعدة متوسط الحجم على نار هادئة مع الاستمرار في التّحريك مدّة ثلاث دقائق ليصبح سميك القوام.

تحريك السحلب ثم ّسكبه في أكواب التّقديم.

نثْر القرفة وجوز الهند والمكسرات ثمّ تقديمها لأفراد الأسرة.

ولا يحبب الناس صناعة السحلب أو شرائه من المحال المختصة في فصل الصيف، كون الناس يفضلون المشروبات الباردة في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة لتنعش أجسامهم وتبرد عليهم وخاصة من يعملون في المهن الشاقة.