الشرطة تعثر على جثة رجل عليها آثار طعن بالنقب المحتل

أفادت الشرطة، اليوم السبت، بالعثور على جثة رجل في الأربعينات من عمره وعليها آثار طعن، في النقب المحتل.

ووفق المصادر المحلية، فقد عُلم أنه تم العثور على الجثة على جانب الطريق في شارع رقم 25 الواصل بين مدينة بئر السبع في النقب والبحر الميت.

وذكرت الشرطة، في بيان، بأن الجثة كانت ملقاة على جانب الطريق في المقطع الواصل إلى منحدرات البحر الميت، جنوب مدينة ديمونا، فيما ترجح التقارير الأولية أن يكون الشاب قد تعرض للقتل. ولم تعرف هويته بعد.

وأشارت إلى أنه تم العثور على سكين بالقرب من الجثة، وأن سيارة عُثر عليها في مكان الحادث ومحركها مُشغّل، مبينة أنه فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الواقعة.