هذا المنتج قد يشكل خطورة على حياة الرجال!

كشف الطبيب والاختصاصي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن المنتجات المميتة للرجال، وذلك في حال تناولها بشكل مستمر، وبكميات كبيرة.

وقال مياسنيكوف: إن "الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون لديه تأثير سلبي على صحة الرجال"، مشيراً إلى أن هناك العديد من التقارير، والأبحاث العلمية التي تتحدث عن مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب اللبن.

وأضاف: "اليوم لم يدحض أحد هذه الحجج، مما يعطي الرجال سببًا ليكونوا أكثر حذرًا، ولا يستهلكون أكثر من 300 مل من مشروبات الألبان يوميًا".

وتابع: "زيادة كمية الكالسيوم التي تدخل الجسم مع الحليب، ومنتجات الألبان تؤدي إلى انخفاض فيتامين د"، مضيفا، أن انخفاض مستويات "فيتامين د" يحدث من أجل تجنب حدوث فرط كالسيوم الدم، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي إلى تطور سرطان البروستاتا.