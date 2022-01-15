تحميل برنامج حصن المسلم في شهر رمضان 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تطبيق حصن المسلم الذي يحتوي على العديد من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب حصن المسلم والتي لا غني عنها في حياتنا اليومية وفي معاملاتنا مع الناس وذلك بطريقة سهلة وبسيطة، خاصة في شهر رمضان 2022.

نبذة عن تطبيق حصن المسلم

ويضم برنامج حصن المسلم العديد من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب حصن المسلم والتي لا غني عنها في حياتنا اليومية وفي معاملاتنا مع الناس وذلك بطريقة سهلة وبسيطة.

ومن هذه الأذكار: أذكار الصباح والمساء ، أذكار النوم ، أذكار الاستيقاظ من النوم ، دعاء الاستخارة.

تنزيل تطبيق حصن المسلم في شهر رمضان 2022

ويضم تطبيق حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء ، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم ، دعاء الاستخارة، لذلك سيرفق لكم موقع فلسطين اليوم، أدناه رابط مباشر لتحميل برنامج حصن المسلم

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ونرفق لكم أذكار الصباح حصن المسلم:

• (اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ). من قالَها حِين يُصبِح أُجير مِن الجِن حتّى يُمسي، ومَن قالَها حين يُمسي أُجير من الجنِ حتى يُصبِح. [١]

• (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).[٢]

• (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).[٣]

• (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ).من قال الإخلاص والمعوّذات حين يُصبِح، وحِين يُمسي كَفَتهُ من كُلَ شيء.[٤]

• أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لله، وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ، ولهُ الحَمْد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْأَلُكَ خَيرَ ما في هذا اليوم، وَخَيرَ ما بَعْدَه، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما في هذا اليوم، وَشَرِّ ما بَعْدَه، رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسوءِ الْكِبَر، رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِنْ عَذابٍ في النّارِ، وَعَذابٍ في القَبْر.

• اللّهُمَّ إِنّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الْكُفر، وَالفَقْر، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبْر، لا إلهَ إلاّ أَنْتَ.

• اللّهُمَّ ما أَصْبََحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ، أَو بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِك، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شريكَ لَك، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْر. من قالها حين يُصبح أَدّى شُكرَ يَومِه.

• حَسْبِيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ، عَلَيهِ تَوَكَّلتُ، وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظيم. من قالها كفاهُ الله ما أَهَمّهُ مِن أَمرِ الدُنيا، والآخِرة.

• بِسمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِهِ شَيءٌ في الأرْضِ، وَلا في السّماءِ، وَهوَ السّميعُ العَليم. لم يضرهُ مِن اللهِ شيء.

• اللّهُمَّ عالِمَ الغَيْبِ وَالشّهادَةِ، فاطِرَ السّماواتِ وَالأرْضِ، رَبَّ كلِّ شَيءٍ وَمَليكَه، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْت، أَعوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسي، وَمِن شَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلى نَفْسي سوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلى مُسْلِم.

• اللّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنا، وَبِكَ أَمْسَينا، وَبِكَ نَحْيا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُور.