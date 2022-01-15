راصد جوي: فلسطين تشهد أجواء باردة لم تشهدها منذ سنوات

أكد الراصد الجوي أيمن المصري، اليوم السبت، أن يوم غدٍ وبعد الغد ستشهد الأراضي الفلسطينية أجواء باردة جدًا لم تشهدها منذ عام 2008، فيما يستمر تأثير المنخفض الجوي لأيام عدة.

ودعا المصري، في تصريح صحفي، ضرورة تأجيل الدوام صباح الإثنين لمدة ساعة على الأقل، بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جانبها، توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لأيام عدة؛ لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، و زخات من البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا، بحسب الأرصاد الجوية.

وأوضحت أنه في هذه الليلة يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وغائم، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، والبحر مائجا.

وغداً الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، و تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، و زخات من البرد أحيانا، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مرتفع الموج.