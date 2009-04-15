سلطة النقد تقرر سحب ترخيص فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي في غزة

فلسطين اليوم-رام الله

قررت سلطة النقد الفلسطينية الموافقة على سحب ترخيص الفرع الرئيسي لبنك التنمية والائتمان الزراعي في غزة اعتباراً من 1/6/2009م بناءً على طلبه، في ضوء قرار مجلس إدارة المصرف بتاريخ 11/3/2007م تصفية أعمال فرعه الوحيد في مدينة غزة، وذلك انسجاماً مع متطلبات قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 في المادة رقم (58) البند (1/أ)،

وأوضحت سلطة النقد انطلاقاً من حرص سلطة النقد على المصلحة العامة، وحفاظاً على حقوق المودعين تهيب سلطة النقد بجمهور المودعين سحب ودائعهم قبل ذلك التاريخ.

وتقدمت سلطة النقد بالشكر للمصرف على ما قدمه من خدمات لجمهور المتعاملين معه من أبناء الشعب الفلسطيني خلال مزاولته العمل المصرفي في فلسطين.