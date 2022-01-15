ثابت يكشف لـ"فلسطين اليوم" عن جدول الكهرباء في ظل المنخفض الجوي

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، اليوم السبت 15/1/2022، أن جدول الكهرباء المعمول به حالياً في المحافظات الجنوبية خلال الأيام المقبلة هو 8 ساعات وصل مع عجز يصل إلى ساعتين أو ساعتين ونصف في أسوأ الأحوال، مستبعداً انخفاض ساعات الوصل لـ 4 ساعات في ظل المنخفضات الجوية.

وقال ثابت لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: "لا يمكن التنبؤ بعدد ساعات وصل وقطع دقيقة في ظل الأحوال الجوية الحالية، لكننا نواصل العمل جاهدين للحد من ساعات فصل الكهرباء والعمل بجدول مريح للجميع".

وشدد على أن الشركة تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين، معرباً عن أمله بإيصال ساعات وصل تُرضي الجميع، مع إشارته إلى أن ترشيد استلاك الكهرباء يصب في صالح الجميع.

ودعا ثابت، المواطنين للالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عن شركة توليد الكهرباء بخصوص التعامل مع الكهرباء في ظل المنخفضات الجوية للحفاظ على سلامتها وترشيد الاستهلاك لتجاوز هذه الفترة في ظل المنخفضات الجوية.

وأشار إلى أن استقرار العمل بجدول الكهرباء الحالي مرتبط بسلوك الاستهلاك في قطاع غزة، فالأحمال الزائدة والاستعمال المُفرط للأجهزة الكهربائية، تُحدث عجزا في ساعات وصل الكهرباء إلى المواطنين.

وأوضح أن الكهرباء تحاول وصل التيار الكهربائي على معظم مناطق قطاع غزة، بعد منتصف الليل كون الاحمال تكون في أدنى مستوياتها مقارنة بساعات النهار، لافتا إلى أنهم يعملون ليل نهاء لتحسين عمل جدول الكهرباء وزيادة ساعات الوصل للمواطنين.

وبيّن، أن استهلاك الطاقة في الشتاء أعلى من الصيف ولكن بنسبة ليست كبيرة، متابعا: "حتى منتصف ديسمبر الماضي 2021 كان الجدول المعمول له 8 ساعات وصل كاملة ومثلها قطع، وتزيد ساعات الوصل بعد منتصف الليل، لكن استهلاك الكهرباء يزيد في المنخفضات الجوية، وبالتالي يحدث عجز في ساعات الوصل".

يشار إلى أن شركة توزيع كهرباء غزة، أعلنت صباح اليوم عن عطل مفاجئ لخط جباليا المغذي لمحافظة الشمال بسبب الأحوال الجوية وتبين بعد الفحص أن سبب خروج الخط من الخدمة هو عطل على جسم خط الكهرباء المغذي للمستشفى الأمريكي وتم عمل التنسيق اللازم من أجل إجراء الإصلاحات الضرورية من قبل طواقم كهرباء غزة بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطاقة، مع العلم بأن قدرة الخط (12) ميجاوات.