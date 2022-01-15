كورونا غزة : حالتا وفاة و"80" إصابة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:53 ص
15 يناير 2022
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 15/1/2022 ، عن تسجيل حالتي وفاة و "80" إصابة بعد اجراء 686 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  49 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وأشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين  191565 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 1226 حالة  ، واجمالي المتعافين 188608 حالة ، واجمالي الوفيات  1731 وفاة.

وبشأن التطعيمات، اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص

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