كورونا غزة : حالتا وفاة و"80" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 15/1/2022 ، عن تسجيل حالتي وفاة و "80" إصابة بعد اجراء 686 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 49 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.

وأشارت الى ان اجمالي تراكمي للمصابين 191565 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 1226 حالة ، واجمالي المتعافين 188608 حالة ، واجمالي الوفيات 1731 وفاة.

وبشأن التطعيمات، اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص