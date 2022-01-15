أبرز فوائد رياضة المشي لجسمك في نصف ساعة للرجال والنساء، تعد الرياضة من أهم الأمور التي تحافظ على جسم الإنسان بشكل عام وكبار السن بشكل خاص، وتحميهم من العديد من الأمراض، إضافة إلى أنها تُبقي على الجسم نشيط على الدوام، كما أنها تبعد الاكتئاب عن الإنسان، ناهيك عن أنها أكبر عدو للسمنة التي يعاني منها الملايين من البشر حول العالم، فهم لا يبخلون بتجربة وصفة تنقص أوزانهم، والتي من الممكن أن تسبب لهم أمراضا عدة.

ومن المتعارف عليه أن أبرز فوائد رياضة المشي لجسمك في نصف ساعة للرجال والنساء، تُساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية التي يعاني منها الناس، كما أوصى الأطباء والخبراء على المشي نصف ساعة يوميا، لما له من فائد كبيرة على صحة الإنسان، لهذا حرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على إبراز أهمية المشي كونه يعمل على وقاية وحماية الإنسان من عدة أمراض مميتة أبرزها الإصابة بمرض سرطان القولون والثدي والمبيض، كما أنها تفيد القلب، والرئتين، وتساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية، والناتج عن حرق الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تقوية عضلات الجسم، والجهاز الدوري.

أبرز فوائد رياضة المشي لجسمك في نصف ساعة للرجال والنساء

كما تحمي رياضة المشي نصف ساعة يوميا إلى الحماية من الإصابة بمرض السكري، إذ يحرص الناس وكبار السن خاصة على المشي يوميا سواء في ساعات الصباح مع بزوغ الفجر، أو خلال ساعات المساء، وعادة ما يفضل هؤلاء الأشخاص المشي في الأماكن الطبيعية التي تحتوي على الأشجار والمتنزهات أو على شواطئ البحار، مبتعدين كل البعد عن الأماكن المزدحمة التي يملأها دخان السيارات والأسواق وغيرها.

فوائد رياضة المشي لجسمك في نصف ساعة

وهناك أشخاص يفضلون رياضة المشي بخطوة بطيئة وآخرون يمشون بسرعة كبيرة، لحرق ما يمكنهم من دهون الجسم، والبقاء على جسد نحيف وخالي من السمنة والأمراض التي قد تصيبهم بسبب البدانة المفرطة لديهم.

وفي الختام ينصح الأطباء جميع الفئات العمرية، بممارسة رياضة المشي لما لها من فوائد عظيمة في الحفاظ على صحة الإنسان، غير أنها غير مكلفة ماليا.