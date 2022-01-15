سعر الدولار اليوم في مصر السبت 15 يناير 2022، استقر متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، السبت، 15 يناير/كانون الثاني 2022، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وفي هذه المقالة سيخصص لكم فريق "فلسطين اليوم"، أخر التحديثات لاسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية اليوم السبت وخاصة الدولار الامريكي.

سعر الدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وقد جاءت الأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها التجارى الدولى، والقاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، وعودة، المصري الخليجي، المشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 17.94 جنيه للشراء، و 18.06 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، 51.80 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع.