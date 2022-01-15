يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 15/1/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية في ظل استمرار انخفاض الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.75 شيكل $58.49

سعر الذهب عيار 22 166.61 شيكل $53.62

اسعار الذهب عيار 21 159.04 شيكل $51.18

اسعار الذهب عيار 18 136.32 شيكل $43.87

سعر الذهب عيار 14 106.02 شيكل $34.12

سعر الذهب عيار 12 90.88 شيكل $29.25

اسعار أوقية الذهب 5,653 شيكل $1,819

اسعار جنيه الذهب 1,272 شيكل $409.45

اسعار كيلو الذهب 181,754 شيكل $58,492

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 يناير 181.61 158.92 136.21 105.94 90.81

13 يناير 182.33 159.54 136.75 106.36 91.16

12 يناير 182.62 159.80 136.97 106.53 91.31

11 يناير 182.34 159.55 136.75 106.36 91.17

10 يناير 181.91 159.18 136.43 106.11 90.96

9 يناير 180.08 157.57 135.06 105.05 90.04

8 يناير 180.10 157.59 135.08 105.06 90.05

7 يناير 179.87 157.39 134.91 104.93 89.94

6 يناير 179.18 156.79 134.39 104.52 89.59

5 يناير 180.35 157.81 135.26 105.20 90.17