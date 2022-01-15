سعر الدولار اليوم في سوريا السبت "الليرة السورية"

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 15 يناير 2022، استقر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 15 يناير 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم السبت، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3585 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

بقي سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم السبت، عند 4102 ليرة للشراء، و4147 ليرة للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4913 ليرة للشراء، و4971 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، عند 953 ليرة للشراء و966 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 973 ليرة للشراء و986 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم الجمعة نحو 11868 ليرة للشراء، و12009 ليرات للبيع.