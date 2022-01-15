سعر صرف الدولار اليوم السبت 15 يناير 2022 في لبنان، تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022 لدى تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

وسنخصص لكم هذه المقالة، لتعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت في لبنان، فقد شهد سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 15يناير/كانون الثاني 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراجعا

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 27700 ليرة - 27750 ليرة لكل دولار.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع الراهن في لبنان بأنه محزن و"يفطر القلب"، داعيًا قادته السياسيين إلى الاتحاد للقيام بإصلاحات جوهرية.

وأضاف جوتيرتش في تصريحات صحفية، أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات عميقة، وأن يكون بلداً بلا فساد.

سعر صرف الدولار اليوم السبت 15 يناير 2022 في لبنان

وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام عن الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة متقدمة جدا.

وقال الوزير اللبناني، في لقاء تلفزيوني، إن لبنان سيوقع مطلع 2022 اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو.

وأضاف، أن الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف.

وشدد سلام على أن تأخر انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يؤخر في اتخاذ القرارات المطلوبة للبنان.

وعن أسباب تدهور الاقتصاد اللبناني، أشار الوزير إلى أنها تعود إلى تراكم الفشل في الإدارة والسياسة المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات. وأضاف أنه يتم العمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الإنتاجي

سعر الدولار في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

مصرف لبنان المركزي

وديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.