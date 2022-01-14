تراجع أسعار الذهب في السودان السبت 15 يناير 2022

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في السودان، اليوم السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس

وانخفض متوسط جرام الذهب عيار 24 في السودان خلال التعاملات، إلي نحو 25.607 جنيه (58.53 دولار).

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السودان، إلى نحو 22.407 جنيه (51.22 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، إلى نحو 19.206 جنيه (43.96 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.938 ألف جنيه (34.14 دولار).

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، إلى نحو 796.378 جنيه (1820 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان، إلى نحو 179.253 ألف جنيه (409.72 دولار).