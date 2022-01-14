إصابات و اعتقالات في مواجهات مع الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة الغربية

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الجمعة، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث سجلت عدة إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات في نابلس وقلقيلية، فيما أغلق الاحتلال طريقاً قرب نابلس، واعتقل 6 مواطنين في القدس وطولكرم.

و أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني، و15 بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، عقب قمع مسيرة مناهضة للاستيطان.

كما أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

في السياق ذاته أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية.

و اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدة زيتا شمال طولكرم، وهم: الأسير المحرر محمود أحمد شلبي، ومحمد ناصر مرعي، وعهد أحمد شرقية، وحذيفة صالح زبيدة، وأحمد خالد ابو العز.

ومن البلدة القديمة في مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فتى لم تعرف هويته بعد.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسواتر ترابية، الطريق الترابي الوحيد في الجهة الغربية من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.