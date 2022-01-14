6.8 تريليون ساعة قضاها مستخدمو الهواتف بـ"التواصل" في 2021

كشف تقرير جديد عن قضاء مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم 6.86 تريليون ساعة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، خلال عام 2021، كما تم قضاء 4.06 تريليون ساعة داخل تطبيقات الصور والفيديوهات، بحسب تقرير نشرته مؤسسة App Annie البحثية، بشأن أهم إحصائيات سوق التطبيقات لعام 2021.

وأكد التقرير أن متوسط الساعات التي يقضيها المستخدمون على هواتفهم بلغ 4.8 ساعة يومياً. واستحوذت تطبيقات التواصل الاجتماعي والفيديوهات والصور على النصيب الأكبر من وقت المستخدمين على هواتفهم الذكية، بمعدل 7 من كل 10 دقائق.

وأوضح التقرير أن إجمالي إنفاق مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، خلال عام 2021، وصل إلى 170 مليار دولار، وذلك بزيادة 19% عن 2020، كما وصل عدد تحميلات التطبيقات عبر المتاجر الرسمية إلى 230 مليار عملية تحميل، بزيادة سنوية قدرها 5%، ولذلك بلغ معدل نمو الإنفاق الإعلاني على التطبيقات 23%، لتصل قيمته إلى 295 مليار دولار.

ولعب مستخدمو الهواتف الذكية في الدول النامية دوراً رئيسياً في نمو إجمالي تحميلات التطبيقات، خلال العام الماضي، وكان من بين الدول الأكثر تحميلاً للتطبيقات مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وفيتنام والفلبين وباكستان، فقد زادت معدلات التحميل في تلك الدول بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%.

وخلال 2021، ارتفع إجمالي عدد تطبيقات الهواتف الذكية على مستوى المتاجر الرسمية، "آب ستور" و"بلاي ستور"، إلى 21 مليون تطبيق، وتبلغ نسبة تطبيقات أندرويد 77% من إجمالي التطبيقات.

ومن هذا الإجمالي الضخم لعدد التطبيقات الرسمية، أضيف مليوني تطبيق جديد إلى المتاجر الرسمية خلال 2021، ومنهم 15% تتمثل في ألعاب جديدة للهواتف الذكية.

وصل عدد التطبيقات والألعاب، التي تفوق عوائدها إجمالي 100 مليون دولار، إلى 233 تطبيق، منهم 13 تطبيقاً تجاوزت عوائدهم مليار دولار سنوياً.

وقد تربعت تطبيقات "تيك توك" و"إنستجرام" و"فيسبوك" و"واتساب" و"تيليجرام"، على قمة التطبيقات الأكثر تحميلاً عبر مختلف المتاجر الرسمية في 2021، على الترتيب. أما وفقاً للوقت الذي يتم قضاءه داخل التطبيقات، فإن الترتيب يتغير بعض الشيء. ففي الوقت الذي يحافظ "تيك توك" على المركز الأول، يأتي في المراكز الأربع التالية كل من "يوتيوب" و"Tinder" و"ديزني بلس" لبث المحتوى و"تينسنت" فيديو.

بينما في قائمة الألعاب الأكثر تحميلاً للعام الماضي، جاءت في المراكز الخمس الأولى كلا من "Free Fire" و"Subway Surfers" و"روبلوكس" و"Bridge Race" و"كاندي كراش ساجا".

وأورد التقرير كذلك مجموعة من الإحصائيات لكل قطاع من قطاعات التطبيقات:

الألعاب: حققت ألعاب الموبايل عوائد بقيمة 16 مليار دولار خلال 2021، ليرتفع إجمالي الإنفاق على هذا القطاع إلى 116 مليار دولار.

التطبيقات المالية: ارتفع عدد تحميلات التطبيقات المالية في الهند إلى مليار تحميل في 2021، مما أسهم بوصول معدل نمو قطاع التطبيقات إلى 28%، إذ ارتفع إجمالي تحميلات تطبيقات القطاع إلى 5.9 مليار تحميل عالمياً.

التسوق: 100 مليار ساعة قضاها مستخدمو الهواتف الذكية خلال 2021، بزيادة سنوية 15%، وكانت إندونيسيا وسنغافورة والبرازيل هي الدول الأسرع نمواً من حيث تحميلات تطبيقات التسوق.

بث الفيديوهات: على الرغم من نمو عدد ساعات المشاهدة داخل تطبيقات الفيديوهات بنسبة 16%، إلا أن السوق الصيني شهد تراجعاً ملحوظاً في هذا القطاع، مع تحول المستخدمين في الصين إلى تطبيقات الفيديوهات الصغيرة مثل "Kawai" و"تيك توك".