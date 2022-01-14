بيع صفحة مصوّرة لـ"سبايدر مان" في مزاد بمبلغ 3.36 مليون دولار

بيعت صفحة أصلية من أحد الشرائط المصوّرة ضمن سلسلة "سيكرت وورز" يظهر فيها الرجل العنكبوت وتعود إلى عام 1984 بسعر قياسي بلغ 3.36 مليون دولار، في مزاد نُظّم الخميس بالولايات المتحدة.

ويجعل ذلك "سبايدر مان" الأقوى في مجال المزادات بين الأبطال الخارقين.

وتتكوّن هذه الصفحة التي أنجزها مايك زيك والمأخوذة من العدد الثامن من سلسلة "سيكرت وورز" التي نشرتها "مارفيل كوميكس" عامي 1984 و1985، من ثلاث خانات.

ويظهر فيها البطل الخارق للمرة الأولى بالزيّ الأسود الذي سيثبت أنّه سيمبيوت (طفيلي فضائي) وسيساهم في تكوّن الشرير الخارق "فينوم".

وأوضحت دار المزادات "هريتادج أوكشنز" أنّ الصفحة 25 من القصة "تتضمن التطور الكبير المعلن عنه على الغلاف! إذ فيها حصل بيتر باركر (المراهق المختبئ خلف قناع الرجل العنكبوت) على بدلته السوداء الجديدة".

وأضاف: "إنّها بدلة تخبئ سرّاً! فسرعان ما يتّضح أنّها حيّة ولها خطتها الخاصة، هكذا نشأت شخصية فينوم".

وعُرضت الصفحة بدايةً بمبلغ 330 ألف دولار.

ويعود الرقم القياسي السابق في بيع صفحة أصلية من أحد الشرائط المصوّرة الأمريكية إلى عام 2014، عندما بيعت مقابل نحو 657 ألف دولار صفحة ظهرت فيها للمرة الأولى شخصية ولفيرين في أحد أعداد من "ذي إنكريديبل هالك" عام 1974.

وخلال مزاد استمر أربعة أيام في دالاس (تكساس)، أفادت "هريتادج أوكشنز" بأنّ نسخة من الإصدار الأوّل لـ"أوكشن كوميكس" عام 1938 وفيها الظهور الأوّل لسوبرمان، بيعت مقابل 3.18 مليون دولار.

وسبق أن حققت نسختان أخريان في الماضي أسعاراً أعلى في المزادات، وفق صحيفة "هوليوود ريبورتر".