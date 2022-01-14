نجوم من هوليوود يهاجمون "إسرائيل" ويعتبرونها دولة فصل عنصري

هاجم نجوم من هوليوود، اليوم الجمعة، "إسرائيل" معتبرين إياها دولة فصل عنصري وأن الشعب الفلسطيني خاضع لنظام الاحتلال العسكري.

وأعلن نحو 40 نجما من هوليوود، في بيان مشترك، تضامنهم مع نجمة أفلام "هاري بوتر" إيما واتسون، التي تتعرض لحملة إسرائيلية نتيجة تضامنها مع فلسطين.

وتضم قائمة المشاهير من الممثلين الموقعين على رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني، نجوما معروفين بينهم: سوزان ساراندون، ومارك روفالو، وجايل جارسيا برنال، وبيتر كابالدي، وماكسين بيك، وفيجو مورتنسن، وستيف كوجان، وتشارلز دانس، وهارييت والتر.

وأكد الفنانون دعمهم لفلسطين، وقالوا في رسالتهم: "ننضم إلى إيما واتسون لدعم العبارة البسيطة بأن التضامن هو فعل، بما في ذلك التضامن الهادف مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل حقوقهم الإنسانية بموجب القانون الدولي، نحن نعارض الظلم في أي مكان في العالم، ونقف مع كل الذين يسعون إلى إنهاء الاضطهاد".

وأشار النجوم إلى "اختلال في توازن قوة الكامن بين إسرائيل القوة المحتلة، والفلسطينيين كشعب خاضع لنظام الاحتلال العسكري والفصل العنصري، كما وصفته هيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بتسيلم)، ومن قبل خبراء حقوقيين فلسطينيين ودوليين".

وأعلن بيان كبار النجوم تضامنه مع ما نشرته النجمة واتسون على صفحتها مطلع الشهر الحالي على موقع “انستغرام”، حين شاركت عبارة تقول “التضامن هو فعل” مكتوبة على صورة لمتظاهرين التقطت في مسيرة متضامنة مع فلسطين، حيث تعرضت النجمة نتيجة لذلك لحملة إسرائيلية.