اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة بشأن التعاون البيئي

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يجتمع رؤساء السلطات المحلية بفلسطين، الأربعاء المقبل، مع ممثلي ما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية"، من أجل الاتفاق على "تعاون بيئي غير مألوف".

وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "إسرائيل" ستمول في إطار التعاون، إنشاء نظام لجمع النفايات في 72 قرية فلسطينية صغيرة بجميع أنحاء الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه في حال نجح المشروع الفريد كما هو مخطط له؛ فسيكسب الفلسطينيون بلدات خالية من النفايات، وسيستعيد مئات الآلاف القدرة على تنفس هواء نظيف خال من الحرائق والدخان الأسود والسام" وفق تعبيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن نحو مليوني شخص، من أصل مليونين و800 ألف من سكان الضفة الغربية، يعيشون في مدن وبلدات تحتوي على نظام منظم للتخلص من النفايات، موضحة أن "المشكلة تكمن في القرى الصغيرة، التي تعتمد إدارتها البلدية على لجنة لا تملك مصادر دخل وقدرة على تمويل نظام تخلص من النفايات".

ووفق الصحيفة، فإن "الإدارة المدنية الإسرائيلية" قولها إنها أعدت خطة لـ72 قرية لا يتم فيها التخلص من النفايات، في مناطق رام الله وطولكرم وقلقيلية، وأجرت حسابات خلصت فيها إلى أن مبلغ 25 مليوناً و700 ألف شيكل إسرائيلي (8.27 مليون دولار) لثلاث سنوات؛ سيكون كافياً لتشغيل مثل هذا النظام.