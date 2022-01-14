سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في جمهورية مصر العربية، والذي شهد ارتفاعًا في معاملات اليوم الجمعة، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم إلى 922.46 جنيه (58.78 دولار) مقابل 922.42 جنيه (58.76 دولار)، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 807.17 جنيه (51.43 دولار) مقابل نحو 807.14 جنيه (51.42 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 691.86 جنيه (44.08 دولار) مقابل 691.83 جنيه (44.07 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر اليوم، زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 538.11 جنيه (34.29 دولار) مقابل 538.08 جنيه (34.28 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 461.23 جنيه (29.39 دولار) مقابل نحو 461.21 جنيه ( 29.38 دولار) أمس.

سعر الأوقية الذهب في مصر

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى 28.689 ألف جنيه (1828 دولارا) مقابل 28.687 ألف جنيه (1827 دولارا).

سعر الذهب الذهب في مصر

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 6457 جنيها (411.46 دولار) مقابل 6457 جنيها (411.32 دولار).