الثالث خلال أسبوعين..
كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليتسي في عرض البحر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:06 ص
14 يناير 2022
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، صاروخا باليستياً في عرض البحر رداً على التهديدات الأمريكية.
وقالت قيادة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية:" إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد ساعات من انتقاد كوريا الشمالية التحرك الأمريكي لفرض عقوبات جديدة ردا على تجاربها السابقة، واصفة أياه بـ"استفزاز" وموجهة إنذاراً برد قوي.
وقال خفر السواحل الياباني:" إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا ربما كان صاروخا باليستيا باتجاه البحر".
ويُشار إلى أن هذا الصاروخ هو ثالث إطلاق منذ بداية السنة الجديدة، وهو معدل غير معتاد في التجارب الصاروخية.
ودافعت كوريا الشمالية عن تجاربها الصاروخية معتبرة أنها حق مشروع للدفاع عن النفس، وقالت:" إن الولايات المتحدة تتعمد تصعيد الوضع بفرض عقوبات جديدة".
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية :"إن تطوير “سلاح من نوع جديد” في الآونة الأخيرة يأتي ضمن جهودها لتحديث قدرات الدفاع الوطنية، ولا يستهدف أي دولة بعينها أو الإضرار بأمن دول الجوار".
وحذرت الخارجية، من "رد فعل أقوى" إذا تبنت الولايات المتحدة نهجا تصادميا معها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فرضت، يوم الأربعاء الماضي، أول عقوبات من جانبها على برامج التسلح الكورية الشمالية في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ.