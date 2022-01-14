"إسرائيل" تعلن رصد سلالة جديدة متفرعة من "أوميكرون"

أفادت هيئة البث "الإسرائيلية مكان"، اليوم الجمعة، بأن وزارة الصحة رصدت سلالة جديدة من متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا داخل "إسرائيل".

وأشارت "مكان" إلى، أنه تم تشخيص 20 حالة على الأقل في مختبرين، لأفتةً أنه يخشى العلماء في العالم من أن تكون هذه السلالة الجديدة التي أطلق عليها (BA1) أكثر فتكا من "أوميكرون"، بعد أن تم تشخيصها في عدة دول أوروبية وكندا وأستراليا.

وكانت أفادت إحصائية جديدة لوزارة الصحة "الإسرائيلية"، " أن 300 ألف شخص أصيبوا بكورونا منذ بداية الشهر الجاري في "إسرائيل".

وأظهرت بيانات الصحة "الإسرائيلية" أن العدوى انتقلت إلى 20 ألف شخص، وارتفع عدد الحالات المرضية الخطيرة إلى 287.

من جانبه أعلن منسق شؤون جائحة كورونا البروفيسور سلمان زرقا، أنه سيتم بدءا من اليوم تفضيل الفئات المعرضة للخطر خلال الفحوصات لتشخيص الإصابة، موضحا أنه سيتم تخصيص لهم مسارات منفردة أثناء الفحص في صناديق المرضى وفي المراكز المكلفة بأخذ العينات المخبرية .

وقال زرقا: "نتائج فحص هذه الفئات ستصدر في وقت وجيز مقارنة مع باقي الشرائح"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة عدد أجهزة الفحص في أنحاء البلاد".