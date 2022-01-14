علماء يكتشفون جينا يضاعف خطر الإصابة بأعراض حادة لـ"كورونا"

اكتشف مجموعة من العلماء البولنديين، أمس الخميس، جينا يقولون "إنه يضاعف من خطر الإصابة بأعراض حادة من عدوى كورونا.

ونتيجة لهذا الاكتشاف يأمل الأطباء أن يساعدهم في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حالة إصابتهم بالمرض.

ونظرًا لأن تردد بعض المواطنين في تلقي اللقاحات يشكّل أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا، يأمل الباحثون في أن يؤدي تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر إلى تشجيعهم على الحصول على اللقاح ومنحهم إمكانية الوصول إلى علاجات مكثفة في حالة الإصابة.

ووجد الباحثون من جامعة بياليستوك أن الجين هو رابع أهم عامل في تحديد مدى خطورة إصابة الشخص بكوفيد-19، وذلك بعد العمر والوزن والجنس.

وقال مارسين مونيوسكو، الأستاذ المسؤول عن المشروع، :"إن الجين موجود في حوالي 14% من سكان بولندا، مقارنة بما يتراوح بين 8-9% في أوروبا ككل و27% من سكان الهند".

من جانبه قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي :"بعد أكثر من عام ونصف العام من العمل، أصبح من الممكن تحديد الجين المسؤول عن قابلية بعض الأشخاص للإصابة بأعراض خطيرة بسبب فيروس كورونا".

وأضاف نيدزيلسكي:"هذا يعني أننا سنكون قادرين في المستقبل على تحديد الأشخاص الذين لديهم استعداد للمعاناة من أعراض خطيرة من كوفيد-19".