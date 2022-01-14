سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 14 يناير 2022

واصل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، استقراره، الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022، في البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

و بلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي الكويتي، والاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها التجاري الدولي، الإسكندرية، القاهرة، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، HSBC، بلوم مصر، المصرف المتحد، عودة، المصري الخليجي، المشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.