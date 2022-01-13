سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي الجمعة 14 يناير 2022

شهدت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، تبايناً مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 يناير 2022.

كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 4.94 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.49 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.58 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.5907 دينار للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو 5.206 دينار للبيع والجنية الإسترليني و6.239 دينار للبيع.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 207 دينار ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 241.5 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 276 دينارًا ليبيًا.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار ليبي.

ويواصل الدولار هبوطه امام الدينار، وسط محاولات ليبية للاستعانة بالخبرات المصرية في البناء والإعمار وخاصة بعد النجاح في إنجاز العاصمة الإدارية الجديدة.