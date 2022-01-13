شقيق الأسير ابو هواش: سلطات الاحتلال ما زالت ترفض انتصار هشام و وضعه الصحي سيئ

قال عماد أبو هواش شقيق الأسير هشام إن عائلته تفاجأت اليوم بإصابة أخيه هشام بفايروس كورونا، معتبراً ان إصابة شقيقه الأسير بالفيروس هي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة المستشفى

و اكد أبو هواش في تصريح له مساء الخميس أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض انتصار هشام، وتحاول بكل السبل القضاء على هذا الانتصار.

و أوضح ان الأسير هشام لا يستطيع الحركة والتنقل حتى هذه اللحظة، ووضعه الصحي سيء

و طالب شقيق الأسير أبو هواش بنقل هشام لأي مستشفى داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ان عائلته لا تأمن عليه داخل المستشفى الإسرائيلي، ولا تستبعد أن يكون هناك مؤامرة ضد شقيقه.

و أُعلن اليوم الخميس إصابة الأسير هشام أبو هواش، اليوم الخميس، بفيروس كورونا في مستشفى "أساف هاروفيه" بالداخل المحتل بعد 12 يوماً من انتهاء إضرابه عن الطعام.

وقال نادي الأسير، إن إدارة مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي أبلغت زوجة المعتقل هشام أبو هواش أنه مصاب بفيروس "كورونا".

وَاضاف النادي، أن المستشفى طلب من زوجته المغادرة بعد التأكد من الإصابة، مشيرًا إلى أنه جرى نفله للقسم المخصص لمصابين "كورونا".

وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصة أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى، وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة.

وكان الأسير هشام أبو هوّاش أعلن وقف إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من شباط/فبراير المقبل".