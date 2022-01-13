سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 14 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي تراجعت في تعاملات اليوم الجمعة، رغم صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية.

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 14 يناير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في الاردن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، إلى نحو 41.66 دينار (58.76 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في الاردن

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 36.45 دينار (51.42 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الاردن

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، إلى نحو 31.25 دينار (44.07 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الاردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 24.30 دينار (34.28 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الأردن، تراجعًا إلى نحو 1296 دينارًا (1827 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في الاردن

وسجل سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 291.62 دينار (411.32 دولار).