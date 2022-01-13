سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 14 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان، والذي تراجع في تعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 14 يناير 2022

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، اليوم الجمعة، نحو 88,244 ألف ليرة (58.76 دولار).

كما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 66,184 ألف ليرة (44.07 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51,476 ألف ليرة (34.28 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في لبنان

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44,122 ألف ليرة ( 29.38 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في لبنان

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل نحو 77,215 ألف ليرة (51.42 دولار).

سعر الأوقية الذهب في لبنان

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، نحو 2,744 مليون ليرة (1827 دولارا).

سعر الجنيه الذهب في لبنان

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان، نحو 617,720 ألف ليرة (411.32 دولار).