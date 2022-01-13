أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 14 يناير 2022

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022، متأثرة بتراجع "النفيس" عالميا إزاء قفزة عوائد السندات الأمريكية.

و انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 8160 دينارا (58.51 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر اليوم ليصل إلى مستوى 6120 دينارا (43.89 دولار).

و سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4760 دينارا (34.13 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4080 دينارا (29.26 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 7140 دينارا (51.20 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) الذهب في الجزائر نحو 253.771 ألف دينار (1820 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 57.120 ألف دينار (409.61 دولار).