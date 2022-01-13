الشعبية: أزمة الساحة الفلسطينية أعمق من اجتماع المجلس المركزي

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، أن الساحة الفلسطينية متشرذمة ومنقسمة منذ 15 عاما، و أنً هذا الأمر يتطلّب معالجات جدية.

و أوضح الطاهر في حديث له عبر قناة الميادين مساء الخميس أن أزمة الساحة الفلسطينية أعمق من اجتماع للمجلس المركزي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى مسار سياسي جديد ورؤية سياسية جديدة عبر إلغاء أوسلو.

و بين أن السلطة الفلسطينية همشت منظمة التحرير التي أصبحت هياكل بلا مضمون، لافتاً إلى أن المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام عنوانه إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

و أضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: " طالبنا السلطة الفلسطينية بإنهاء المسار السياسي الذي فشل وبالإعلان عن ذلك".

و لفت الى أن اتفاق أوسلو قدّم لـ"إسرائيل" وأمريكا أكثر بكثير من قرارات الشرعية الدولية.

و وفقاً لعضو المكتب السياسي للجبهة، فإن الرد على العدوان الصهيوني المستمر يكون بالمطالبة بفلسطين من البحر إلى النهر وليس بتقديم تنازلات.

و تابع: " دول عربية تخلت كلياً عن القضية الفلسطينية وأصبحت فلسطين بالنسبة إليها هي إسرائيل".

و تطرق الطاهر الى مبادرة الجزائر التي دعت 6 فصائل فلسطينية للمشاركة في مؤتمر الحوار، موجهاً التحية إلى الجزائر كونها صاحبة مواقف مبدئية بشأن القضية الفلسطينية تاريخيًا.

و قال الطاهر: "لا أريد خداع أبناء شعبنا، لا أعتقد أنه سيجري عقد انتخابات أو إنهاء الانقسام بالوقت القريب".