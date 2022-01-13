إصابة الأسير هشام أبو هواش بفيروس كورونا

أصيب الأسير هشام أبو هواش، اليوم الخميس، بفيروس كورونا في مستشفى "أساف هاروفيه" بالداخل المحتل بعد 12 يوماً من انتهاء إضرابه عن الطعام.

وقال نادي الأسير، إن إدارة مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي أبلغت زوجة المعتقل هشام أبو هواش أنه مصاب بفيروس "كورونا".

وَاضاف النادي، أن المستشفى طلب من زوجته المغادرة بعد التأكد من الإصابة، مشيرًا إلى أنه جرى نفله للقسم المخصص لمصابين "كورونا".

وحمّل نادي الأسير الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصة أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى، وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة.

وكان الأسير هشام أبو هوّاش أعلن وقف إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من شباط/فبراير المقبل".