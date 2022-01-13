تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 ـ يبحث الكثير من الناس عن تردد القناة الجزائرية الأرضية، لما لها من أهمية للمتاعين الذين يحرصون على متابعتها بسبب عرضها أهم المباريات في كأس الأمم الافريقية.

التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية 2022

يُعتبر تردد قناة الجزائرية من أهم الترددات لاستقبال القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2022 في الكاميرون، والتي من المنتظر إقامتها يوم 9 يناير، وتستمر حتى 6 فبراير.

التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية 2022

لقد حصلت قنوات الجزائرية الأولى على حقوق بث مباراة الجزائر وغانا الودية يوم الأربعاء 5 يناير في تمام الساعة السادسة مساءا على ملعب المدينة التعليمية القطرية، حيث حصل التليفزيون الجزائري على بث تلك المباريات مجانا عبر التردد الخاص به عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

وبإمكان المتابعين استقبال تردد قنوات النبأ الليبية وقناة بي أن سبورت المفتوحة وقناة اون تايم سبورت الأرضي والفضائي لاحتمالية عرض المباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022.

التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية 2022

الجــزائرية الأولى الأرضية Entv

Nilesat (7.0W): 11680 V 27500

NSS 7 (22.0W) – 12674 H 20255