أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 14-1-2022

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في السودان، اليوم الجمعة 14 يناير 2022، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض متوسط جرام الذهب عيار 24، إلي نحو 25.642 ألف جنيه (58.61 دولار).

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السودان، إلى نحو 22.438 ألف جنيه (51.29 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، إلى نحو 19.232 ألف جنيه (43.96 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 14.958 ألف جنيه (34.19 دولار).

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، إلى نحو 797.474 ألف جنيه (1823 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان، إلى نحو 179.500 ألف جنيه (410.29 دولار).