طالع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 13 يناير 2022

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022، في البورصات، وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار، نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

واستقر سعر صرف الدولار في بورصات الكفاح، والحارثية، بالعاصمة بغداد، عند نحو 1481 دينارا.

فيما بلغ الدولار في بورصتي السليمانية، والبصرة، جنوب العراق، نحو 1481.5 دينار.

وبلغ سعر صرف الدولار في بورصة الموصل، نحو 1481.75 دينار.

بينما سجل الدولار في بورصة أربيل، نحو 1481.25 دينار، فيما سجل الدولار في بورصة دهوك، نحو 1482.75 دينار.

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، إلى نحو 1681.68 دينار للشراء، و1684.67 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي اليوم نحو 2014.73 دينار للشراء، و2018.89 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 390.32 دينار للشراء، و390.78 دينار للبيع.

فيما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 398.84 دينار للشراء، و399.26 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4849.48 دينار للشراء، و4859.19 دينار للبيع.