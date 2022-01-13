إغلاق بحر غزة أمام حركة الملاحة البحرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:57 م
13 يناير 2022
صياد فلسطيني
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أعلنت الشرطة البحرية في غزة مساء اليوم الخميس إغلاق بحر غزة أمام حركة الملاحة البحرية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، لحين صدور تعليمات جديدة.

و كانت الأرصاد الجوية توقعت أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

و وفقاً للأرصاد، فمن المتوقع أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

#الأحوال الجوية #اغلاق بحر غزة

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