انسحاب وفد كويتي من مهرجان تطبيعي في الإمارات

أعن ائتلاف الخليج ضد التطبيع، اليوم الخميس، انسحاب وفد من الأدباء الكويتيين من مهرجان طيران الإمارات للآداب، المقرر إقامته شباط/فبراير المقبل؛ بسبب مشاركة الروائي الإسرائيلي "ديفيد غروسمان".

وجدد الائتلاف في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، مطالبته للأدباء الخليجيين المشاركين في المهرجان أن يبادروا بالانسحاب.

وأوضح الائتلاف أن "الروائي الإسرائيلي ديفيد غروسمان، من مؤيدي نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ويناهض حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويدافع عن العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006".

بدوره، قال المغرد القطري هاني الخراز: "ستظل الشعوب العربية وفيةً لقضيتها الأولى، ثابتةً في رفضها للتطبيع، مهما تكاثرت المحاولات الملتوية التي يقودها عرّابو التطبيع في المنطقة".

في حين قال الناشط العُماني: "لكل قاعدة شواذ، ولن يضر الشعب العُماني قلة شذَّت، ومهما بلغوا من مراتب؛ فلا يساوون ظفر عجوز أو شيخ أو طفل عامِّي مناصر للقضية الفلسطينية".

وتساءل الإعلامي القطري جابر الحرمي: "هل عقمت الساحة الثقافية والأدبية العربية حتى يتم دعوة صهيوني للمشاركة؟!".

ودعا الكاتب السعودي سعيد الغامدي، عددًا من أدباء ومثقفي الخليج لمقاطعة المهرجان، الذي سيقام في دبي الشهر المقبل؛ لاستضافته كاتبًا صهيونيًّا.

‏وقال: "نشكر من أعلن من الأدباء الخليجيين مقاطعتهم للمهرجان في إسرائيل الخليج المسماة بالإمارات"، حسب تعبيره.

وتنشط مبادرة "ائتلاف الخليج ضد التطبيع" في نصرة القضية الفلسطينية، وتقول إنها تعمل في مجالات "التصدي لخطر التطبيع مع الكيان المحتل في دول الخليج، بهدف تنسيق الجهود بين مجاميع مقاومة التطبيع في الخليج".