أستون فيلا يتعاقد مع اللاعب لوكاس ديني

تعاقد فريق أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، مع اللاعب لوكاس ديني من فريق إيفرتون.

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن ضم اللاعب الفرنسي لوكاس ديني البالغ من العمر28 عاما قادما من إيفرتون، مقابل 28 مليون يورو.

وكان اللاعب الفرنسي من المستبعدين عمليا من جانب رافائيل بينيتيز مدرب إيفرتون، بسبب رغبته في الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وبهذا التعاقد تمكن أستون فيلا من ضم اللاعب ديني الذي كانت أندية إنجليزية أخرى ترغب في ضمه مثل نيوكاسل يونايتد وتشيلسي.

وتعد هذه الصفقة الثانية لأستون فيلا في الميركاتو الشتوي بعد ضم البرازيلي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم.

وبدوره أعرب اللاعب ديني عن سعادته الكبيرة لانضمامه لفريقه الجديد، مؤكدا أن السبب الأساسي لانضمامه لأستون فيلا هو مدرب الفرق ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق.