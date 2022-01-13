ناشط مجتمعي: ما يحدث في النقب حاليا حرب حقيقية

أكد الناشط المجتمعي من النقب سليم أبو القيعان، مساء اليوم الخميس، أن ما يحدث في النقب حاليا حرب حقيقية.

وقال أبو القيعان خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، إن " طائرات الاحتلال تقوم في هذه الأثناء بإلقاء قنابل الغاز على المشاركين في التظاهرات الذين قدموا من كل الأماكن في الداخل المحتل"، مبيناً أن شرطة الاحتلال المعززة بكل وسائل القمع تتعامل مع السكان العزل بكل همجية.

وأشار الناشط المجتمعي إلى أن بلدة سعوة تتعرض لتجريف وهدم واعتداء على ممتلكات المواطنين، مؤضحاً أن شرطة الاحتلال تغلق الطرق دون السماح لسيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وبين أن مدينة بئر السبع المحتلة تتعرض لعمليات تحريض من المتطرفين منذ أربعة أشهر مع تشكيل حكومة نفتالي بينت، مؤكداً أن سكان النقب سيبقون صامدون على أرضهم ولن يتركوها والاحتلال إلى زوال.