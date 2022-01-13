رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر يناير 2022

رابط فحص المنحة القطرية شهر يناير 2022 ،يبحث الكثير من المنتفعين من المنحة القطرية، بشكل شبه يومي على رابط فحص وموعد صرف المنحة القطرية، خاصة مع ثبوت موعد صرفها في بداية كل شهر، وفق ما أعلنت عنه اللجنة القطرية والسفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة.

وحرصاً من فريق فلسطين اليوم ، لتسهيل الوصول للرابط الخاص بفحص أسماء المنحة القطرية خلال شهر يناير 2022، فقد خصصت لكم هذه المقالة لنشر موعد المنحة ورابط فحصها.

رابط فحص المنحة القطرية شهر يناير 2022

وكشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، غازي حمد، عن أسباب تقليص أسماء المنحة القطرية خلال الأشهر الماضية.

وقال حمد خلال تصريحات صحفية،إن " الأسماء التي تم اعتمادها ضمن مساعدة المنحة القطرية 100 دولار تُقدر بـ 160 ألف اسم، وبعد اطلاع الاحتلال عليها أصبحت المساعدة تُصرف لـ100 ألف أسرة فقط".

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المستفيدين من المنحة سجرى خلال الأيام القادمة تقليصه ليصل لـ94 ألف مستفيد فقط.

وبشأن الأسماء المحجوبة، بين حمد أن أسباب الحجب ترجع لعدة أمور، بينها مهنية وأخرى وضعية،لافتا إلى أن كل من يثبت له مصدر دخل أو مستغني أو ليس له حاجة للمنحة القطرية يتم حجبه.

وأوضح أنَّ الوزارة بالتعاون مع اللجنة القطرية قامت بحل كافة الإشكاليات والمشاكل التقنية بما يُسهل على المواطن ويخفف عنه، مُبيّناً أنّه أول من أمس عُقد مؤتمر طُرح خلاله ما قدمته الوزارة خلال عام 2021، وبالمجمل العام تم تنفيذ مشاريع بتكلفة 259 مليون شيكل بما يشمل طرود غذائية وصحية وتحويلات نقدية ومساعدات لذوي الاعاقة.

موعد المنحة القطرية 2022 الجديد 100دولارعن شهر 1 يناير

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية 100دولار

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 21 مرة .

ثانيًا: من استلم 21 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

رابط فحص المنحة القطرية شهر يناير2022، اضغط هنا