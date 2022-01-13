اندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال في النقب المحتل

اندلعت مواجهات عنيفة، عصر اليوم الخميس، بين مئات المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأطرش بالنقب المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بالنقب.

وأشارت المصادر، إلى وجود عدد من الإصابات خلال قمع قوات الاحتلال للتظاهرة في قرية الأطرش بالنقب.

وكان قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقوة، مساء أمس الأربعاء، التظاهرات التي تجددت في منطقة النقب داخل أراضي الـ 48 المحتلة، إثر تمديد اعتقال عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الأخيرين أثناء تصديهم لتجريف آليات الاحتلال لأراضي قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.

وأشعل المتظاهرون الإطارات، وحاولوا إغلاق تقاطعات طرق رئيسية في "شقيب السلام ورهط وتل السبع"، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين فاق عددهم الـ 46 شخصًا، منهم نساء وأطفال.

وأطلق الاحتلال، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين، كما انتشرت جنوده بأعداد كبيرة في منطقة تل السبع استعدادًا للاعتداء على الشبان المتظاهرين.