فارس: الجهود المبذولة للإفراج عن الأسير أبو حميد لم تحقق أي نتائج حتي اللحظة

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن الأسير ناصر أبو حميد بحالة حرجة جداً وجسمه لا يتعاطى مع الأدوية التي حقنوه بها.

وأوضح فارس خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس"، أن هناك جهود مبذولة لإنهاء مشكلته وإطلاق سراحه ولكن حتى اللحظة لم تحقق هذه الجهود أي نتائج، مطالباً بضرورة تظافر للجهود بين السلطة والأردن ومصر سيما وأن الدولتان تربطهما اتفاقات مع الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير ناصر.

كما طالب رئيس نادي الأسير بضرورة قيام الاحتلال بتجميد المادة السابعة من القانون الذي يتعامل مع الحالات الصحية الخطرة، حال دون الإفراج عن الأسير ناصر، لافتا إلى أن الوضع الصحي للأسير ناصر ربما لا يبقيه حتى اكتمال اتمام صفقة تبادل للأسرى بين الاحتلال والمقاومة.

وبشأن مقاطعة الأسرى الاداريين محاكم الاحتلال، أكد فارس أن المقاطعة هي ثقافة فلسطينية آن الآوان توظيفها لخدمة قضايانا وأهمها ما يحدث داخل السجون بمقاطعة محاكم الاحتلال.