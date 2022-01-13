قوة "إسرائيلية" تخترق بلدة في الجنوب اللبناني

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس13/1/2022، باختراق قوة "إسرائيلية" للسياج الفاصل مع بلدة في الجنوب اللبناني.

وذكرت قناة المنار، أن "قوة صهيونية معادية مؤلفة من 10 جنود وكلب ودبابتي ميركافا، تجاوزت السياج التقني وبوابة الجدار في خلة المحافر، جنوبي بلدة العديسة اللبنانية.

ونقلت القناة عن مراسلها في الجنوب اللبناني أن القوة "الإسرائيلية" قامت بتفتيش أراض لبنانية محتلة قبل أن تغادر بعد ساعة.

ويذكر أن آخر خروقات الجيش "الإسرائيلي" للجنوب اللبناني، كان في الثامن من الشهر الجاري، حيث أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا بشأن الخروقات البحرية الإسرائيلية، في اليوم نفسه، أكدت من خلاله تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وجاء في بيان الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 08-01-2022 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 4.11، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 351 مترا".

وذكر البيان أن الجيش اللبناني يقوم بمتابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".