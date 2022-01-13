ما هو الاسم الأكثر شيوعاً في بروكسل..؟

احتل اسم محمد المركز الأول من بين أكثر الأسماء شيوعاً الذي يطلق على الأولاد حديثي الولادة، في قلب الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال عام 2021.

وتشير البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء البلجيكي "Statbel"، إلى أن اسم محمد باختلاف طريقة كتابته " Mohamed and Mohammed"، من أكثر الأسماء شيوعا للأطفال حديثي الولادة المولودين في منطقة بروكسل العام الماضي، بإجمالي 18.430 اسم مسجل، بحسب موقع "ريميكس نيوز".

وبحسب البيانات، كان اسم "Mohamed " هو الأكثر شيوعا حيث سجل 13595 مرة، فيما كان الاسم الثاني الأكثر شيوعا هو "جين" عند 6089، بينما حصل "Mohammed " على المركز الثالث لما مجموعه 4835 مولودا جديدا.

وتم إعطاء أسماء العشرة الأوائل للمواليد الجدد في العاصمة الفعلية للاتحاد الأوروبي إلى 55232 طفلًا، حيث تم تسمية 43 في المئة منهم بأسماء إسلامية تقليدية، واحتل أحمد المرتبة الرابعة بين أكثر الأسماء شهرة حيث بلغ عدد المسجلين 4166.

ووفقا للموقع الإخباري، فإن شعبية الأسماء الإسلامية للأطفال كانت أقل وضوحا في بلجيكا، حيث كان محمد هو الاسم الوحيد الذي دخل قائمة العشرة الأوائل الأكثر استخداما في العام الماضي محتلا المرتبة التاسعة، فيما ذهبت المراكز الثلاثة الأولى في جميع أنحاء البلاد إلى "جان ومارك و باتريك".

وتشير "ريميكس نيوز"، إلى أن البلجيكيين أصبحوا الآن أقلية في العاصمة بروكسل، إذ في عام 2020، وصلت الولادات إلى 48 في المئة من الأمهات لأم أجنبية أو لأم لها جذور أجنبية في بلجيكا ككل.