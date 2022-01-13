هذه الفئة ممنوعة من تناول الشكولاتة

رغم عشق ملايين الناس حول العالم للشكولاتة بكل أنواعها وأشكالها، إلا أن خبراء روس تحدثوا عن فئات الأشخاص الذين يمنع عليهم تناول الشوكولاتة.

والشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة المحبوبة والشعبية. ومع ذلك، في بعض الأمراض من الأفضل استبعادها من النظام الغذائي.

لذلك، أولاً وقبل كل شيء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة الامتناع عن أكل الشوكولاتة بسبب محتوى السكر في الحلوى. نظرًا لوفرة مواد البيورين في تركيبة المنتج، فمن الأفضل استبعادها من النظام الغذائي لمن تم تشخيص إصابتهم بالنقرس.

وقال الخبراء: "وبالطبع، يمنع أكل الشوكولاتة لمن لديهم حساسية منها. بالمناسبة، من الأفضل أيضًا للأمهات المرضعات الامتناع عن هذه الأطعمة الشهية".

وأضاف الخبراء: "من الضروري أيضًا الحد من استهلاك الحلويات أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتحصي الصفراوي. سبب هذه التوصية هو الكافيين الموجود في الشوكولاتة والذي يحفز إنتاج العصارة المعدية ويوسع القنوات الصفراوية".