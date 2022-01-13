طريقة سهلة لطهي البطاطس المقلية بشكل مثالي

أثناء القلي، غالبًا ما تلتصق البطاطس بالمقلاة وتتفتت، إلا أن خبراء طهي قدموا طريقة واحدة بسيطة يمكنك من خلالها طهو الطبق المثالي.

إليك كيفية صنع البطاطس المقلية المثالية:

قبل صب الزيت النباتي في المقلاة، رش السطح بالملح وحركه لبضع ثوان. سوف تمتص التوابل الرطوبة الزائدة ويصبح الطبق كاملاً ومقرمشًا وذهبيًا. والأهم من ذلك، لن يتناثر الزيت.

مع هذه البطاطس المقرمشة، يمكنك صنع سلطة لذيذة.

كيف تُعد سلطة مع بطاطا مقلية؟

مكونات:

• الخس / السبانخ

• فيليه سلمون طازج - 150-200 غرام

• بطاطس - 2 متوسطة أو 1 كبيرة

•طماطم كرزية

• خيار - 50 غرام

• زيت - 4 ملاعق كبيرة

• خردل فرنسي - 1 ملعقة صغيرة

• عصير ليمون - 1 ملعقة صغيرة

• ثوم - 1 فص

• الملح والفلفل حسب الذوق

• البقدونس والكرفس - حسب الرغبة

• طريقة التحضير:

- تقلى البطاطس، بارد.

- قطع السمك إلى مكعبات، ضع ملح وفلفل، ويقلى.

- قطع الخيار بأي شكل وقطع الطماطم الكرزية إلى نصفين.

- اغسل الخس وجففه وضعه في طبق. ضع البطاطس والسمك والطماطم والخيار في الأعلى.

- تحضير الصلصة: اخلط الزيت مع الخردل وعصير الليمون وفصوص الثوم. يُسكب المزيج فوق السلطة ويُخلط قليلاً.

- ضع البقدونس والكرفس.