أجهزة السلطة تفرج عن أحمد الغول من جنين وتلاحق اَخرين

أفرجت أجهزة أمن السلطة، مساء الأربعاء 12/1/2022، عن المعتقل السياسي أحمد مروان الغول (26 عاماً) من مخيم جنين، بعد اختطاف دام قرابة الـ50 يوماً.

وكانت عائلة الغول، قد طالبت بالإفراج عن ابنهم، والكشف عن مصيره، دون الاستجابة لتلك المطالب طوال الفترة الماضية.

في ذات الإطار، داهم عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية الجمعة الماضية، منزل المحرر أحمد ملحم (22 عاماً)، من بلدة كفر راعي بجنين، في محاولة لاعتقاله، مع العلم أنه قد أفرج عنه في 9/12/2021، بعد اعتقال دام 11 يوماً.

وقد نشر المحرر ملحم مقطع فيديو، حمَّل فيه أجهزة السلطة المسؤولية عن حياته، مستنكراً أن تقوم الأجهزة بملاحقته ومطاردته دون أي تهمة.

وأضاف أن ما يقومون به من رباط في المسجد الأقصى والمقدسات وزيارة عوائل الشهداء والأسرى ليس جريمة، متأسفاً أن تقوم هذه الأجهزة بمثل هذه الممارسات تجاه الأسرى المحررين.

وتواصل أجهزة أمن السلطة حملة الملاحقة والتحقيق والاعتقال بحق كوادر الحركة في مدن الضفة المحتلة، ضاربة بعرض الحائط المطالبات بوقف الاعتقال السياسي والانتهاكات بحق الأسرى.