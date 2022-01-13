الاحتلال يعتقل القيادي صالح أبو زيد في جنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 13/1/2022، حملة مداهمة واعتقال لعدد من منازل المواطنين في مدن الضفة المحتلة، بينهم محررين وقيادات.

فقد اعتقلت قوات صهيونية خاصة متخفية بسيارة مدنية، صالح أمين أبو زيد (50 عاماً)، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عقب اقتحام منزله في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وتعرض أبو زيد للاعتقال مرات عديدة وأمضى ما يقارب الـ17 عامآ في سجون الاحتلال على فترات. ومن أبطال معركة الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري.

كما اعتقلت الشاب مصطفى بلال أبو شنب (22 عاماً)، عقب اقتحام منزله في مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس. وهو أسير محرر أمضى 16 شهرآ في سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمات والاعتقالات بحق الأسرى والمحررين والكوادر في الضفة المحتلة.