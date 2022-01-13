تفاصيل القضايا التي ناقشها لابيد مع ماجد فرج

كشفت مصادر عبرية اليوم الخميس 13/1/2022، عن تفاصيل جديدة للقاء ما يسمى وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لبيد مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

ووفقاً للقناة 13 العبرية، قال معلق الشؤون العربية في القناة العبرية حيزي سيمانتوف: أن لبيد التقى مؤخرًا رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في "إسرائيل".

وأضاف سيمانتوف: أن اللقاء ناقش قضايا أمنية واقتصادية فقط، دون التطرف للقضايا السياسية.

وأشار إلى هذا اللقاء يعد دفء آخر في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كما حدث في لقاء رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس في روش هاعين.