الرابط الرسمي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، بعد اعلان وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن آلية صرف المنحة القطرية لشهر يناير الجاري 2022، وإعلان اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن تجديدها لعالم آخر، يبحث المستفيدون من المنحة القطرية عن رابط رسمي لفحص أسمائهم، وموعد صرف المنحة لهم، كونهم يعيشون أوضاعا معيشية واقتصادية غاية في السوء، نتيجة الوضع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عاما على التوالي، وهو ما شل الحركة الاقتصادية والتجارية في غزة.

وقررت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير محمد العمادي تجديد المنحة القطرية لعام 2022، لذلك وضع لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الرابط الرسمي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، لتسهيل عملية فحص أسماء المستفيدين من المنحة دون بذل أدنى جهد.

الرابط الرسمي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022

ويتساءل المواطنون في قطاع غزة، كل مطلع شهر عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، كون صرفها يتفاوت كل شهر، أي أنها لا تُصرف بتاريخ موحد ومعروف للمستفيدين منها، كما تتخوف الأسر الفقيرة المستفيدة من المنحة من قطعها أو عدم تجديدها، لأنها تعتبرها مصدر الدخل الوحيد لها بعد انقطاع جميع السبل بهم، ففرص العمل في قطاع غزة شحيحة للغاية وتكاد تكون معدومة، إذ يصطف مئات الآلاف من العمل والخريجين في صوف البطالة التي تُعد أعلى نسبة في العالم.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022

وتغير آلية صرف المنحة القطرية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع خلال شهر مايو 2021 الماضي، إذ كانت تشرف وزارة التنمية على صرفها بشكل مباشر عبر مكاتب البريد المنتشرة وعشرات النقاط الأخرى، إلا أن الأمم المتحدة باتت هي من تتحكم وتشرف على صرفها، بعد الاتفاق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وبعد عدوان 2021، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال أموال المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة، لمضاعفة ومفاقمة أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، إلا أنها سمحت بإدخالها منذ ثلاثة أشهر، بسبب التهديدات المواصلة من المقاومة الفلسطينية.

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