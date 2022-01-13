"المحامين العرب": الانتهاكات بحق الأسرى جريمة لن تسقط بالتقادم

أكد الاتحاد العام للمحامين العرب، أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى من الأسرى يتنافى مع اتفاقية جنيف، ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لن ينساها التاريخ ولن تسقط بالتقادم.

ودعا الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان له اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير المناضل ناصر أبو حميد الذي تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة لليوم التاسع على التوالي.

وقال بنعيسى: "إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب جرائمه النكراء ضد الأسرى الفلسطينيين ويتعمد الإضرار بصحة المرضى منهم بعدم تقديم الرعاية الطبية لهم بما يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا أن الأسير أبو حميد الذي يعاني من سرطان الرئة أفنى سنين عمره في سجون الاحتلال وهذا ما يعد اعتداء على أبسط القيم الإنسانية".

وناشد، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب وتحمل مسؤولياته بإلزام الكيان الإسرائيلي المارق بالانصياع إلى القانون الدولي والإفراج عن أسرى الحرية وفي مقدمتهم الأسير المناضل أبو حميد.

وأضاف: "أن القضية الفلسطينية كانت وستظل على رأس أولويات اتحاد المحامين العرب حتى إنهاء الاحتلال وتحرير آخر أسير فلسطيني".

يشار إلى أن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بالبيرة، مصاب بمرض السرطان، ولا يزال في حالة غيبوبة لليوم التاسع، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.